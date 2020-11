CdS - Juve-Napoli, azzurri sperano di giocare match e di riavere punto di penalizzazione

C'è attesa, in casa Juventus e Napoli per il verdetto del Giudice della Corte d'Appello, Sandulli, in merito al caso Juve-Napoli: come riportato dal "Corriere dello Sport", i partenopei, in particolare, si aspettano oggi di vedere completamente ribaltato il giudizio della sentenza di primo grado. Napoli che, dunque, spera di poter rigiocare la gara contro la Juve e di riavere il punto di penalizzazione che gli è stato dato per non essersi presentato allo "Stadium" lo scorso 4 ottobre.