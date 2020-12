CdS - Juve-Napoli può giocarsi a San Valentino: le ultime

Juve-Napoli potrebbe giocarsi a San Valentino. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla della possibilità di invertire i campi rispetto a quanto previsto dal calendario, che prevedeva Napoli-Juve al 13 febbraio.

Per recuperare la gara non giocata ad ottobre, si potrebbe utilizzare quel turno del campionato, ma con lo slittamento di un giorno. Come spiega infatti il quotidiano la gara potrebbe giocarsi il 14 febbraio, considerando che sabato 13 il Torino gioca in casa contro il Genoa.