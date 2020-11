CdS - Juve-Napoli, verso la sentenza: fiducia anche in casa bianconera grazie al protocollo a favore

Il Napoli resta in attesa della sentenza della Corte sportiva d’Appello, ma pure la Juventus. Se da una parte c’è ottimismo in casa Napoli per il fatto che si possa arrivare alla cancellazione del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione in classifica, dall’altra c’è la posizione dei bianconeri. Anche il club torinese, spiega il Corriere dello Sport, è fiducioso in merito alla sentenza: la Juventus infatti si trincera dietro il protocollo Figc ed in caso di ribaltamento del giudizio lo stesso club del presidente Agnelli potrebbe muoversi per tutelare i propri interessi.