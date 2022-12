CdS - Ko senza indicazioni: in attesa dei nazionali, è ancora Napoli sperimentale

Prima sconfitta di questa pausa invernale per il Napoli, seconda in assoluto dall'inizio della stagione. Contro il Villarreal gli azzurri cadono 3-2

Prima sconfitta di questa pausa invernale per il Napoli , seconda in assoluto dall'inizio della stagione. Contro il Villarreal gli azzurri cadono 3-2, ma di certo non è il caso di fare drammi, tant'è che Luciano Spalletti non è apparso arrabbiato nel post-partita. Di seguito l'analisi della partita fatta dal Corriere dello Sport:

"Visto che sul serio è stato capace di farlo solo Jurgen Klopp, per finta c’è riuscito anche Quique Setien: il Napoli ogni tanto perde, in genere succede in gare teoricamente «inutili», e l’amichevole almeno è servita a Spalletti per assecondare la legge dei grandi numeri. Il 2-3 con il Villarreal è chiaramente indolore, non lascia tracce - né indicazioni - e rimane lì come spartiacque tra un calcio sperimentale e quello autentico da riscoprire. 3-2 per il Villarreal, che a Spalletti darà noia o forse no, chi può dirlo?, però un po' di palleggio, vari svarioni e la banale consapevolezza ch'è meglio adesso.

Per divertirsi, Napoli e Villarreal si sono divertite, perché 5 gol, un palo e un rigore hanno riempito la serata, e se c’è un retrogusto amarognolo, Spalletti può coprirlo con piccole ma significative tracce di Kvara, con il solito Osimhen, con il sacrificio di Mario Rui, con l’attesa che gli consegnerà il suo Napoli subito, perché quelli del Mondiale stanno tornando e saranno indispensabili per risistemare il tridente, lasciato da parte per assecondare l'organico improvvisamente privato anche di Politano alla vigilia".