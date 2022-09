CdS - Kvara-Insigne, nessun paragone: Khvicha ha una sola cosa in comune con Lorenzo

"Kvara è diverso da Insigne, occupa solo la stessa posizione con caratteristiche diverse, è un erede di ruolo ma al Napoli ha portato altro"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I paragoni tra Khvicha Kvaratskhelia e Lorenzo Insigne lasciano il tempo che trovano per il Corriere dello Sport, che oggi ribadisce come i due siano calciatori con caratteristiche molto differenti.

"Kvara è diverso da Insigne, occupa solo la stessa posizione con caratteristiche diverse, è un erede di ruolo ma al Napoli ha portato altro, una ventata di freschezza e novità. Lo scetticismo legato ai contesti in cui si divertiva è diventato fragile, gli stessi dribbling fatti in Russia o in Georgia sono stati ripetuti con successo contro Milan e Liverpool.