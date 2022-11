CdS - "La notte di Liverpool dimostra che il Napoli è umano"

Esordisce così nel suo consueto fondo per il Corriere dello Sport Alessandro Barbano, a detta del quale, malgrado il suo carattere e la sua classe

"La notte di Liverpool dimostra che il Napoli è umano". Esordisce così nel suo consueto fondo per il Corriere dello Sport Alessandro Barbano, a detta del quale, malgrado il suo carattere e la sua classe, la squadra di Spalletti "conserva un punto di fragilità con cui sarà necessario fare i conti". Non per questo, però, è meno ammirevole: "Non solo perché chiude prima il girone di Champions, ma perché per novanta minuti tiene testa ai Reds e per lunghi tratti li domina, imponendo il suo gioco. Questa sconfitta è a suo modo una prova di crescita".

La prima - prevedibile - battuta d'arresto di questa stagione, ad ogni modo, merita una riflessione: "Da sconfitte come quella di ieri si può e si deve imparare, trasferendo la lezione di Liverpool sul campionato. A cominciare da sabato a Bergamo, dove la battaglia non sarà meno intensa", chiosa il giornalista.