CdS - La partita del Napoli sta tutta nell'esitazione di Ounas a 10'' dalla fine

Il Napoli non va oltre il pari nel big match del Maradona contro l'Inter. "La paura contro il carattere", scrive il Corriere dello Sport: "La partita del Napoli è tutta nell’esitazione di Ounas, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la punizione sulla trequarti avversaria a dieci secondi dal termine. La partita dell’Inter la racconta l’intelligenza di Dzeko in uno dei suoi tanti rientri a centrocampo, dove dimostra che la regia nel calcio è anzitutto una questione di testa".