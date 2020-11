CdS - La Roma non se n'è accorta: il Napoli ha giocato con un uomo in più

Show del Napoli nella notte di Maradona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nel poker alla Roma c'è tanto calcio e altrettanta vita, il Napoli ha giocato in dodici, Diego s'è fatto piccolo e la Roma non se n'è accorta, ma lui c'era in ogni azione e, forse, anche nel destro di Insigne, quando è cominciata la goleada".