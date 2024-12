CdS - La svolta del match: quando Conte ha dato sostegno a Lukaku con Raspadori

La mossa decisiva di Conte: il passaggio al 4-2-3-1 che risolve una partita complicatissima. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli, intanto, colleziona occasioni: lavora sulla fasce con Neres e Kvara supportati da Di Lorenzo e un super Olivera, ma gli errori in fase conclusiva e di rifinitura - cross compresi - sono macigni.

Pesa anche l'immobilismo di Lukaku: rigore a parte, si fa anticipare spesso da Idzes ed è lento ad attaccare la profondità. Quando ci riesce, poi, è sfortunato: palo al 19' della ripresa. La giocata, però, lo scuote: cresce lui, soprattutto da sponda, e Conte gli dà il sostegno di Raspadori, dentro per Anguissa a disegnare un 4-2-3-1. Mossa decisiva. Così come il passaggio di Neres a sinistra: è questo l'asse che produce la vittoria. E l'aggancio in vetta".