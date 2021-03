Cds - La vittoria avrebbe solo nascosto i problemi: gli infortuni sono un alibi fragile

Il Napoli non si smentisce, non sa farlo, e in trasferta crolla ancora, scrive il Corriere dello Sport che evidenzia il rendimento pessimo fuori casa con 17 gol subiti nelle ultime 6 partite lontano dal Maradona. Tutto parte a Verona col 3-1, poi ne subirà 7 in due partite con l'Atalanta, due dal Genoa e due dal Granada prima dei 3 dal Sassuolo: "La vittoria, solo sfiorata, avrebbe eclissato i soliti problemi. Invece è arrivato un pareggio che accentua gli errori, pone un interrogativo, l'ennesimo, sulla consistenza difensiva di una squadra che quando non gioca a Napoli si trasforma, perde certezze e tanti punti che non torneranno. Gli ultimi due, contro il Sassuolo, quando la partita era quasi in archivio, sanno di beffa. Sono sfumati per un'altra leggerezza del collettivo ma con evidenti responsabilità dei singoli. C'è una macchia in ogni gol della squadra di De Zerbi. Resiste, da tempo, la sensazione che gli infortuni e le assenze siano alibi fragile, valido fino ad un certo punto. Convince di più un'altra tesi: non c'è armonia tra i reparti e la concentrazione, ad un certo punto, tende a calare".