Cds lancia la Lazio: "Baroni in poco tempo è su 3 fronti col gioco e ruotando tutti"

Grandi elogi anche quest'oggi per la Lazio sul Corriere dello Sport, in particolare per Baroni che ha riformato un nuovo gruppo dopo le polemiche della scorsa stagione: "Si parlava troppo di contratti da rinnovare e premi: poco di partite, risultati e responsabilità. Ora si è creato un gruppo che rappresenta un modello anche a livello di comportamenti. Ventotto punti, il primato in Europa League, il Napoli battuto in Coppa: i biancocelesti sono ancora in corsa per tre obiettivi. Cambiare spesso formazione non è un salto nel vuoto. In quattro mesi Marco Baroni ha dimostrato che i tempi di costruzione di una squadra e i rischi legati a un turnover extralarge sono leggende metropolitane.

La Lazio è allegria e divertimento. Dal 25 settembre ha perso due volte. In casa della Juve, a causa di un’autorete all’85’, giocando in dieci per oltre un’ora. E domenica pomeriggio a Parma, dopo i gol annullati a Rovella e Castellanos, il rigore revocato a Zaccagni e i salvataggi sulla linea di Balogh e Valeri. Quindici partite, dodici vittorie e un pareggio. Se Conte ha utilizzato undici riserve, Baroni ha schierato tre titolari: Lazzari, Rovella e Zaccagni. La tripletta di Noslin è la sintesi plastica di un gruppo che ha trovato nel suo stile di gioco una traccia suprema e invariabile. Possono cambiare gli interpreti, ma c’è un’impronta che non scompare mai".