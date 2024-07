CdS - Le tre caratteristiche richieste da Conte per il suo Napoli

vedi letture

La metamorfosi del Napoli di Antonio Conte è entrata nel vivo da un paio di giorni, giusto il tempo di andare in campo.

Incazzato, feroce e fastidioso. Sono questi i tre aggettivi utilizzati da Antonio Conte da quand'è al Napoli per descrivere la squadra dei suoi sogni. Il primo e il secondo li ha utilizzati nella conferenza stampa di presentazione, il terzo in quella tenutasi ieri a Dimaro. Lo sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola:

"La metamorfosi del Napoli di Antonio Conte è entrata nel vivo da un paio di giorni, giusto il tempo di andare in campo: l'idea iniziale era quella di plasmare un gruppo di uomini con le facce incazzate (testuale), ora invece anche feroci e fastidiosi".