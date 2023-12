Cds, le ultime sul Cagliari: Nandez ipotesi terzino (per fermare Kvara)

Dopo aver strappato la convocazione, Lapadula cercherà di convincere Ranieri a mandarlo in campo dal primo minuto.

Dopo aver strappato la convocazione, Lapadula cercherà di convincere Ranieri a mandarlo in campo dal primo minuto. Lo scrive il Corriere dello Sport raccontando che l’intervento al naso al quale si è sottoposto martedì ha costretto il numero 9 rossoblù ad allenarsi a parte ma alla vigilia della gara di Napoli ha comunque ottenuto il via libera dallo staff medico.

Il resto della formazione dipenderà dal tipo di gara che il Cagliari vorrà fare: "Si parte con l’idea di uno schieramento a specchio, con Makoumbou che torna in mediana e Viola che andrebbe a fare l’esterno ma con compiti di rifinitore. In attacco, oltre all’incognita Lapadula, ci sono Luvumbo, Oristanio e Petagna che sperano di avere una chance. Così come Pavoletti, al quale però andrebbe benissimo anche entrare a gara in corso ed essere l’eroe della serata, come ha fatto lunedì. L’altro grande interrogativo del tecnico isolano riguarda Nandez che potrebbe fare il terzino destro ma anche giocare in posizione più avanzata".