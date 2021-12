Cds, le ultime sull'Atalanta: l'unico dubbio è chi affiancherà Duvan in attacco

Gian Piero Gasperini schiererà l’undici tipo mandando da subito in campo Zapata e con lui coloro che martedì erano in panchina a riposare, scrive il Corriere dello Sport evidenziando che Toloi verrà riproposto in difesa dando fiato ad uno dei tre che era titolare contro il Venezia; Zappacosta e Maehle giocheranno sulle fasce, De Roon e Freuler al centro con Pasalic trequartista. L’unico punto interrogativo dovrebbe riguardare chi affiancherà Zapata, sebbene Ilicic vanti più chance.