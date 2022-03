CdS - Leao vs Osimhen, sfida nella sfida domenica a Napoli

Napoli-Milan sarà anche la sfida tra Victor Osimhen, punta di diamante della squadra di Spalletti, e Rafael Leao, gioiellino dell’attacco rossonero

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan sarà anche la sfida tra Victor Osimhen, punta di diamante della squadra di Spalletti, e Rafael Leao, gioiellino dell’attacco rossonero. Come riporta il Corriere dello Sport, i due per poco non si sono incrociati nel Lille: il portoghese, infatti, è partito proprio nell’estate del 2019, l’anno dell’arrivo in Francia del centravanti nigeriano. Domenica sera daranno spettacolo al "Maradona" grazie alla loro velocità e imprevedibilità in zona gol: sarà questa una delle sfide più belle del big match tra Napoli e Milan.