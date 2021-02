CdS - Lobotka in panchina a Bergamo coi suoi 24 milioni di dubbi

Non ha fatto una buona impressione Lobotka contro il Granada. Tanti tocchi, poco costrutto. Con l'Atalanta non ci sarà. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Domani dovrebbe scivolare fuori Lobotka con i suoi 24 milioni di dubbi riconvertiti in Spagna. A dettare il ritmo ci sarà Bakayoko". Lo slovacco non è mai riuscito ad emergere da quando è a Napoli. Ci sono molti dubbi sul suo acquisto.