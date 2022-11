CdS - Lozano ha collezionato più infortuni che partite, ma quei 40mln non andranno perduti

Non è stato il miglior Hirving Lozano quello che si è visto ieri contro l'Argentina con la maglia del suo Messico.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato il miglior Hirving Lozano quello che si è visto ieri contro l'Argentina con la maglia del suo Messico. Partendo proprio da questo match, il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma anche sull'esperienza napoletana del Chucky: "Hirving Lozano è atterrato a Castel Volturno nel 2019, ha messo assieme più infortuni che partite, e certo non può essere una colpa sua, ma quei quaranta milioni girati al PSV sono stati un investimento che non andrà perduto".