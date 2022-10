Cds - Manca solo Osimhen: recupero vicinissimo, può già esserci domenica

Victor Osimhen ha lavorato ieri in solitudine e lo farà anche oggi: lui al centro sportivo di Castel Volturno mentre il resto della squadra era ad Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ha lavorato ieri in solitudine e lo farà anche oggi: lui al centro sportivo di Castel Volturno mentre il resto della squadra era ad Amsterdam a respirare la Champions. Come scrive il Corriere dello Sport, il rientro è vicino e addirittura vicinissimo: i tempi di recupero, considerando l'entità del problema, erano stati inizialmente stimati in quattro-cinque settimane, ma se le risposte dei prossimi giorni saranno positive allora Osi sarà restituito a Spalletti già per la trasferta con la Cremonese.