Cds - Manovra stipendi e non solo: la Juve rischia fino a 40 punti di penalizzazione

“Sembra scontato un altro deferimento per Agnelli, Paratici e gli altri dirigenti” scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando della Juventus e, anche, dei rischi della società in termini di penalizzazione per l’inchiesta sulle manovre stipendi della Juventus e non solo. Il quotidiano fa sapere che oltre al -15 attuale potrebbero arrivare altri punti di penalizzazione, tanto da arrivare a 30-40 in tutto. Le penalizzazioni devono essere afflittive, dunque la Juve le sconterebbe in questa stagione.