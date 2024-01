Cds - Mazzarri cambia di nuovo? Studia un 3-5-1-1 con 'solo' Politano dietro Raspadori

Walter Mazzarri sta preparando la partita tra una serie di nodi legati all’interpretazione del sistema di gioco

Mazzarri deve fare i conti con le assenze di Kvara, Simeone, Cajuste squalificati; Meret, Natan, Olivera infortunati e di Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa. Secondo il Corriere dello Sport Walter Mazzarri sta preparando la partita tra una serie di nodi legati all’interpretazione del sistema di gioco: "Per intenderci: il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. Sostanziale: con il danese, attore perfetto di quel contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori dal cappotto termico di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, sarebbe 3-4-3 in fase offensiva".



SOLUZIONE 2 - Con Piotr, invece, il Napoli scenderebbe in campo con il 3-5-2 di partenza dotato di un centrocampo più folto - Demme-Lobotka-Zielo -, e con Politano dietro Raspadori.

E ancora: Mazzarri valuta di riportare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Nella rifinitura ulteriori prove.