CdS - Mertens tornerà in Italia nel weekend: con la Juve andrà in tribuna

Ritorno in Belgio con paura per Dries Mertens. Il suo volo privato si è concluso con un atterraggio turbolento e un fuoripista. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando delle sue condizioni fisiche, fa sapere che l'attaccante belga del Napoli tornerà in Italia nel weekend ma sarà solo in tribuna il prossimo 13 febbraio quando il Napoli affronterà al Maradona la Juventus.