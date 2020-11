CdS - Mertens verso la panchina, Gattuso deciderà dopo la rifinitura

Dries Mertens non ha trovato un avvio di stagione esaltante, complici dei numeri che vedono il belga leggermente al di sotto dei proprio standard. Gattuso prepara la sfida col Rijeka, e proprio la presenza del folletto non appare cosi scontata: secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, per Mertens è più che plausibile l'ipotesi panchina per la gara contro i croati, con Gattuso che deciderà il da farsi soltanto dopo la rifinitura.