CdS: "Milik aspetta la chiamata da Torino: vuole la Juve con tutto se stesso"

Tanti nomi per l'attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la squadra mercato bianconera ha in cima alla lista i nomi di Raul Jimenez e Duvan Zapata ma costano tantissimo, forse troppo. Ecco allora che restano in piedi anche le candidature di Alexandre Lacazette dell'Arsenal e Arkadiusz Milik del Napoli, che vorrebbe la Juve con tutto se stesso.