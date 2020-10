CdS - Napoli-Asl, domani la sentenza: la Juve non si è costituita in giudizio

Quale sarà il verdetto del giudice sportivo su Juve-Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che domani sarà il giorno del giudizio: in attesa di capire se ci sarà il 3-0, la notizia è che la Juve non si è costituita in giudizio. Un diritto riconosciuto, nulla più, si legge, che non esclude la successiva ed eventuale possibilità di ricorrere in appello.