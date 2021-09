CdS: "Napoli da anni vittima dei suoi sbalzi d'umore, Spalletti ha un'arma in più"

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha predicato calma, non vuole farsi travolgere dall'entusiasmo del momento. Ne scrive così oggi in edicola il Corriere dello Sport: "Il Napoli d'inizio stagione corre forte e a tratti vola, altro che storie, ma il signor Luciano conosce troppo bene il calcio e i segreti della gestione di un gruppo e degli entusiasmi e così preferisce continuare per la sua strada: calma, sangue gelido, concretezza. E consapevolezza: la vera arma in più del momento. Di una squadra che da anni fa sfoggio di talento ma che allo stesso tempo è stata troppo spesso vittima dei suoi stessi sbalzi d'umore".