CdS - Napoli e altri club chiedono il rinvio dei prossimi due turni: 'no' della Lega

Nelle ultime ore alcune società di Serie A, tra cui il Napoli, avrebbero chiesto il rinvio delle gare in programma giovedì 6 gennaio e domenica 9. Le ragioni? I numero assenti causa Covid e il rischio di vedere stadi ben più vuoti del 50% di capienza consentito. E' fissato per oggi un consiglio di Lega in cui se ne discuterà, ma l'idea dei dirigenti della Serie A è chiara: niente rinvii, dal momento che il calendario ha pochissimi spazi vuoti e se si cominciano a spostare gli incontri il campionato potrebbe addirittura non concludersi. A riportare tutto è il Corriere dello Sport.