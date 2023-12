CdS - Napoli ha ancora la personalità per assecondare la voglia matta Champions di ADL

e scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Voglia di Champions e di fare ancora strada in Europa, nonostante le difficoltà in campionato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Questo Napoli, più o meno lo stesso di dodici mesi fa, ha la personalità e i contenuti tecnici per riappropriarsi del proprio talento, per assecondare la voglia matta di De Laurentiis, talmente pronunciata da spingerlo a riconoscere ai calciatori un premio ad obiettivo.

Il Napoli si gioca parecchio, praticamente tutto, in questa ora e mezza che non vale esclusivamente l’ottavo di finale di Champions ma pure la credibilità e dunque la faccia: tre sconfitte consecutive (il Real Madrid, poi l’Inter e la Juventus) hanno lasciato ferite sul corpo e pure nell’anima, ma il calendario impossibile è alle spalle e adesso ne arriva un altro, non semplice ma neppure irresistibile. Andrà attraversato con la consapevolezza della propria forza e con una leggerezza ch’è sparita: più per amore che per soldi (che comunque sono tanti e aiuterebbe e starsene meglio)".