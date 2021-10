CdS - Napoli si è scrollato di dosso l'immagine di squadra fragile nello spirito

Aver sormontato con tanta autorevolezza l'ostacolo Roma, arrabbiata e ferita dopo la sconfitta per 6-1 in Conference League, dimostra che questa squadra è maturata nel carattere. Questo il parere del Corriere dello Sport oggi in edicola, che analizza così lo 0-0 dell'Olimpico.

“Ve lo ricordate il Napoli impiccato sull’ultimo miglio, quasi che non potesse mai scrollarsi di dosso l’immagine di una squadra creativa e fantasiosa ma fragile nello spirito? Era il Napoli di Gattuso e prima ancora di Ancelotti e, in qualche modo, anche quello di Sarri. Ti faceva innamorare e poi ti tradiva sul più bello”.