CdS - Napoli su Nandez: il Cagliari ha chiesto un giovane talento azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari prende informazioni su Alessandro Zanoli. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Acquisisce info utili e prova a immaginare il futuro: nel corso di una chiacchierata con il Cagliari, tanto per raccontarne una, Giuntoli ha rispolverato il vecchio pallino uruguaiano di nome Nandez, 26 anni, e di contro ha ricevuto la richiesta Zanoli (che per ora andrà in ritiro)".