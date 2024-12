CdS - Neres-Kvara insieme? Conte ha accantonato (per ora) il progetto: il motivo

Dopo il Natale di relax concesso da Conte, il Napoli è tornato ad allenarsi ieri con una doppia seduta, dopo quella già svolta alla Vigilia. La squadra si sta preparando per la sfida contro il Venezia, ma resta da capire chi scenderà in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kvaratskhelia sembra partire svantaggiato nel ballottaggio a tre per i due posti nel tridente offensivo accanto a Lukaku.

La scelta non sorprende, soprattutto alla luce delle buone prestazioni di Neres contro Udinese e Genoa, oltre al ruolo fondamentale di Politano nel sistema di gioco. Al momento, l’idea di schierare Neres e Kvaratskhelia titolari insieme sembra accantonata. Sul fronte difensivo, invece, si registra una nuova conferma per Juan Jesus, che prenderà il posto di Buongiorno.