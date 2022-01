CdS - Nessun diritto di riscatto per Tuanzebe: arriva in prestito per 500mila euro

“Ha preparato le valigie, ha salutato i compagni e gli è stato anche evitato di andare fino a Londra per la gara Brentford-Aston Villa". È ormai ad un passo dal Napoli Axel Tuanzebe, pronto a salutare i compagni dell'Aston Villa per vestirsi d'azzurro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il congedo, che è imminente, ha spinto Steven Gerrard a rinunciare al congolese, che attende semplicemente d’essere convocato per le visite mediche, di fatto prenotate a futura memoria e quando sarà possibile.

La formula è quella del prestito oneroso (500 mila euro da versare al Manchester United): “A giugno, nel caso a Castel Volturno decidessero di tenere Tuanzebe, se ne potrà riparlare liberamente, ma per il momento nell’affare non verrà inserita alcuna formula per eventuale riscatto, né obblighi e né diritti”.