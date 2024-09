CdS - Nesta metterebbe la firma per un pareggio a Napoli

Il Monza non è ancora riuscito a vincere in questo campionato, ma stasera contro il Napoli ad Alessandro Nesta andrebbe bene anche il pareggio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per il terzo pareggio esterno di seguito, Alessandro Nesta metterebbe la firma. Soprattutto perché, alla luce di inquietudini sparse, questo Monza sta ancora cercando la propria dimensione.

Planare a Napoli con l’idea di aver intercettato ogni problema del momento, sarebbe impossibile. Piuttosto, impostare una scrupolosa resistenza alle ambizioni da vertice di Conte e squadra può restituire credibilità al Monza".