CdS - Niente sottopunta, parole Giuntoli hanno indirizzato i radar su altri (vecchi) obiettivi

Non più un sottopunta, ma un esterno. La virata del Napoli sul mercato, secondo quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli in conferenza stampa: "Spalletti vuole fare il 4-3-3 e non cerchiamo profili alla Deulofeu", in parole povere. Ne scrive anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi: profili adatti se non addirittura perfetti nell’interpretazione del modulo. Vecchi pallini conservati con cura in un cassetto: Solbakken, appunto, un mancino rapidissimo di gambe e potente in progressione che ama giocare sulla destra ma si adatta bene anche a sinistra. Assist e gol".