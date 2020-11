CdS - Non solo Bakayoko: anche Llorente ha la febbre, ma niente Covid

Anche Fernando Llorente, come Bakayoko, ha la febbre e per questo motivo ieri non si è allenato. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo spagnolo, però, è risultato negativo al Covid. Momento davvero delicato per i calciatori del Napoli alle prese con diversi problemi. Hysaj è positivo, febbre per il francese, Ospina ko in Nazionale così come Osimhen.