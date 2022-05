CdS - Non solo estero: il Napoli segue con attenzione due bomber della Serie A

Non solo estero tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare l'attacco, soprattutto in caso di addio di Victor Osimhen

Non solo estero tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare l'attacco, soprattutto in caso di addio di Victor Osimhen. Oltre ai nomi di Sebastien Haller (27) dell'Ajax e Martin Terrier (25) del Rennes il club azzurro monitora con grande attenzione due bomber della nostra serie A. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Nel monitor azzurro anche il Cholito Giovanni Simeone (26) dell’Hellas. E poi c’è Andrea Belotti (28) del Torino: il suo parametro zero non passa inosservato".