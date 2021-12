CdS - Novità per la corsia destra: occhi sul talento del Valencia Correia

Il Napoli monitora tre obiettivi per la prossima stagione in chiave mercato: un difensore centrale, un terzino ed un esterno d'attacco. Queste le informazioni raccolte dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che traccia anche l'identikit dei calciatori inseguiti dal club azzurro.

"In cima alla lista c'è il centrale del Torino, Gleison Bremer, uno che al Maradona, di recente, ha tenuto testa a Osimhen finanche in velocità. Fari anche su Jeremie Boga del Sassuolo, ma la concorrenza dell'Atalanta è spietata: la Dea è in vantaggio. E piace Thierry Correia, giovanotto portoghese di 19 anni che gioca nel Valencia: terzino destro e all'occorrenza sinistro, un investimento"