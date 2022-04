CdS - Osimhen, allarme rientrato: sta bene e sarà titolare con la Fiorentina

Victor Osimhen sta bene. Il risentimento muscolare dei giorni scorsi è stato smalitot e il centravanti nigeriano sarà titolare con la Fiorentina

Victor Osimhen sta bene. Il risentimento muscolare dei giorni scorsi è stato smalitot e il centravanti nigeriano sarà titolare con la Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport: "L'allarme vibrato in settimana è stato domato in poche ore con la gentile collaborazione degli esami strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra, e della tenacia di Victor, sicuro sin dall'inizio di non dover saltare anche la sfida con la Fiorentina dopo aver guardato in televisione quella con l'Atalanta".