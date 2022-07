CdS - Osimhen-Bayern? Al prezzo fissato sarebbe una plusvalenza limpidissima

"Il Napoli ha già fissato il prezzo da tempo: 110 milioni. E i tedeschi sarebbero pronti a spenderne 120.

TuttoNapoli.net

In Germania sono sicuri: Victor Osimhen sarebbe l’erede di Lewandowski. Sul Corriere dello Sport si parla dell'interesse del Bayern Monaco per l'attaccante nigeriano: "Il Napoli ha già fissato il prezzo da tempo: 110 milioni. E i tedeschi sarebbero pronti a spenderne 120.Elemento aggiuntivo che spinge a crederci, la precedente esperienza di Osimhen in Germania, al Wolfsburg: stagione 2017-2018, primo impatto del nigeriano (all’epoca diciannovenne) con il calcio europeo, quindici presenze e zero reti, tanti dubbi e varie perplessità, spazzate via rapidamente al Charleroi in Belgio e poi definitivamente rimosse al Lilla.

Il Napoli l’ha pescato lì, in un affare che adesso ha agitato anche la Procura: settanta milioni di valutazione complessiva, nel contesto di un’operazione che alla fine ha però costretto a versarne quarantanove o qualcosa di simile. Se il Bayern dovesse fare sul serio, sarebbe una plusvalenza limpidissima".