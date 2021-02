CdS - Osimhen costretto a giocare con continuità: unica strada per ritrovare la condizione

Al Napoli non resta che Victor Osimhen. Si parla dell'attaccante nigeriano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, a caccia della migliore condizione dopo il rientro dal lungo infortunio che lo ha tenuto quasi tre mesi ai box: “Il graduale reinserimento, nel frattempo, è stato accelerato da una settimana o giù di lì: titolare con l’Atalanta a Bergamo, in Coppa Italia, e poi con la Juve al Maradona in campionato.

Due volte dall’inizio tra mercoledì e sabato: senza grandi risultati o comunque tracce importanti, per carità, ma per consentirgli di ritrovare la migliore condizione fisica è necessario spedirlo in pista con una certa continuità. Non esistono strade alternative”.