Cds - Osimhen devastante! Ma non esulta a nessuno dei due gol: il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Osimhen per la doppietta con l'Eintracht: "C'è una sola squadra in campo e Osimhen, del Napoli, è capopopolo, guida la rivoluzione, ne scorta il sogno coi due gol con cui apparecchia la tavola alla festa e con quelle rincorse per assicurarsi che neppure un pallone sfugga al suo controllo. Il colpo di testa quando il primo tempo sta per esaurirsi autorizza a calcolare anche i millimetri di un'elevazione d'altri tempi, d'altri sport, che riuscirebbe a pochi.