CdS - Osimhen, il genio ribelle: uno strappo alle convenzioni che segna in ogni modo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Victor Osimhen, il genio ribelle. Così Antonio Giordano vede il centravanti del Napoli e lo scrive in un fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nella natura ribelle di un ventitreenne da copertina, c’è una leadership caratteriale che ridefinisce i contorni della sua personalità dominante o trascinante, una dose massiccia di coraggio che può arricchire – e completare quel processo evolutivo d’una squadra ch’è figlia di Spalletti. I suoi gol hanno varie facce senza maschera, sono rapinosi, fantasiosi, a volte si somigliano e però non inducono a paragoni, perché nella sua modalità, a volte apparentemente scomposta, Osimhen sembra semplicemente se stesso: uno strappo netto alle convenzioni, un’iperbole, un prodigio che va incontro al vento per afferrare lo scudetto".