Cds - Osimhen, per la FIFA il Napoli può permettersi di non farlo partire

Il Napoli ha il coltello dalla parte del manico, scrive il Corriere dello Sport quest'oggi, sottolineando che la pensa così Augustine Eguavoen, ct ad interim di una Nigeria che ha esonerato Rohr: "Prima di tutto speriamo che stia bene, recuperato completamente, e che il Napoli gli permetta di unirsi alla squadra. Victor, sono sicuro, vuole il bene della nazionale, ma in caso contrario avremmo altri giocatori come Awoniy (Union Berlino) e Dennis (Watford) che possono prendere il suo posto", ha detto al portale nigeriano Brila.

Il raduno è in programma il 28 dicembre, praticamente un mese e 5 giorni dopo l’intervento. Ed il Napoli, viste le disposizioni FIFA, si può permettere di non far partire Osimhen visto che al ritorno in Italia l’attaccante dovrebbe osservare una quarantena di 10 giorni. Nel caso in cui la Nigeria dovesse arrivare in finale il 6 febbraio Spalletti lo perderebbe per la gara con l'Inter (13 febbraio) e anche per l’andata dei playoff di EL col Barcellona (17 febbraio, Camp Nou)