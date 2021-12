CdS - Osimhen si sente pronto: già mercoledì in ritiro con la Nigeria?

Osimhen è stato convocato per la Coppa d'Africa. Victor si sente pronto, a dispetto dei tre mesi inizialmente ipotizzati per il suo recupero: l'attaccante nigeriano - si legge sul Corriere dello Sport - si trova a Lagos per le vacanze natalizie, e non è escluso che mercoledì possa presentarsi al raduno della sua Nazionale fissato ad Abuja.

L'attuale tabella di marcia, ad ogni modo, prevede che venerdì torni in Italia per essere visitato dal chirurgo che l'ha operato ed essere sottoposto a tutti gli accertamenti strumentali del caso. Ciò significa che l'ultima parola sulla possibilità di tornare in campo a stretto giro di posta spetterà comunque ai medic