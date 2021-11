CdS - Ospina in porta e Zielinski a centrocampo: Spalletti ha già in mente la formazione

Idee chiare, o quasi, per Luciano Spalletti, in vista della gara di domenica contro l'Inter. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ospina in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (al rientro dopo la squalifica scontata con il Verona) e Mario Rui; centrocampo con Anguissa, Fabian e l'ago-tattico Zielinski, l'uomo del cambio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1; attacco con Politano e Insigne ai fianchi di Osimhen".