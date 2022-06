CdS - Ounas dice no al rinnovo: si era illuso di poter diventare prezioso per Spalletti

Adam Ounas con le valigie dopo la scelta di non rinnovare il suo contratto col Napoli in scadenza nel 2023

Adam Ounas con le valigie dopo la scelta di non rinnovare il suo contratto col Napoli in scadenza nel 2023. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Vorrebbe tornare a divertirsi come ai tempi di Crotone dopo essersi illuso di poter diventare risorsa preziosa per Spalletti.

L'algerino non rinnoverà, scadenza di contratto 2023, e dunque partirà, ma per andare dove? Piace al Monza, è seguito dal Torino, ma il Napoli non lo svende e aspetta l'offerta giusta".