Cds - Patto con Napoli: ADL vuole blindare Osi-Kvara per sognare ancora, la strategia

"Osi e Kvara, patto con Napoli: ADL vuole blindarli per sognare ancora" scrive il Corriere dello Sport. PSG, United e Newcastle sono pronti all’asta per il nigeriano e anche Khvicha ha scatenato le fantasie dei grandi club europei ma il Napoli pensa ai rinnovi dei due assi per continuare a sognare. Quando questo campionato finirà, il presidente del Napoli proporrà ad Osimhen di rinnovare, per stringere un patto tra di loro e con la città, e rileggendo nel passato, la strategia ha precedenti illustri. Con Kvara, che è appena arrivato, sembra più agevole evitare insidie, ma è già in programma un incontro per parlare del suo contratto.