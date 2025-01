CdS pazzo di Anguissa: "Sembra Gullit, come cervo che esce dalla foresta"

Per carità, nessuna voglia di fare paragoni tecnici, l’olandese era di un’altra categoria"

Sembra anche lui cervo che esce di foresta, come diceva Boskov. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il rendimento di Frank Anguissa, protagonista assoluto nel Napoli di Antonio Conte: "Saranno le treccine, le movenze, l’eleganza o lo strapotere fisico, ma quest’anno quando in campo c’è Anguissa capita di avere un déjà vu. Sembra di veder giocare Gullit.

Per carità, nessuna voglia di fare paragoni tecnici, l’olandese era di un’altra categoria. Ma questo Anguissa, fra i protagonisti principali dello scudetto di due anni fa, sta aggiungendo al suo repertorio le specialità offensive del Ruud milanista: 5 gol e 3 assist in 22 partite gli hanno fatto fare un altro step in avanti nel percorso di maturazione".