CdS - Per il Napoli un'altra chance enorme: le ultime le ha tutte sprecate

La grande abbuffata: tutti si giocano tutto. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla sfida tra Bologna e Napoli: "Le occasioni sono fatte per essere sfruttate e quando il destino ne offre una dietro l’altra significa proprio che ti sta invitando: in ottica Napoli è così che va inquadrata la trasferta di oggi al Dall’Ara. Una chance enorme, senza timore di smentita la quarta in 57 giorni dal 9 febbraio: l’Udinese al Maradona, il Como sul lago e il Venezia sulla laguna nientemeno che nel giorno di Atalanta-Inter.

Tutte inesorabilmente sciupate: un pareggio, la sconfitta costata il primo posto che Conte e i suoi inseguono da quel dì e un altro pareggio. Il destino, si sa, non va sfidato troppo, eppure sabato ha deciso a sorpresa di concedere al Napoli quella che forse passerà alla storia del campionato come la prova d’appello per lo scudetto: Inter fermata al Tardini dal Parma sul 2-2 con doppia rimonta e la chance di ridurre con una vittoria lo svantaggio in classifica dai campioni, temporaneamente a più 4, fino a meno 1. A sette giornate dalla fine".