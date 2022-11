CdS - Per la prima volta il Napoli ha dovuto racchiudere il meglio di sé nella fase difensiva

E Spalletti, lavagna a portata di mano, dopo aver preferito Ostigard a Juan Jesus e Ndombele a Zielinski, è andato oltre la fisicità

Una gara a scacchi quella di Anfied, col Napoli che ha mostrato anche una grande difensiva prima dei due corner che hanno regalato la vittoria al Liverpool. Questa l'analisi del match da parte del Corriere dello Sport.

"Per la prima volta, il Napoli ha dovuto racchiudere il meglio di sé nella fase difensiva, concentrandola nell’occupazione delle linee, nel contenimento degli esterni bassi, nella disciplinata lettura della partita del Liverpool, in crisi ma pur sempre esagerato nella sua padronanza tecnica. E Spalletti, lavagna a portata di mano, dopo aver preferito Ostigard a Juan Jesus e Ndombele a Zielinski, è andato oltre la fisicità, ha compresso la propria trequarti, non s’è concesso pressione alta, si è accontentato di domare gli istinti famelici altrui e li ha anestetizzati con un carattere ch’è diventato un elemento in più da apprezzare".