CdS - Pioli tra Napoli e Inter: sprint scudetto tra buoni precedenti e la sua prima volta

"Pioli, sprint Scudetto tra buoni precedenti e la sua prima volta" scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli, sprint Scudetto tra buoni precedenti e la sua prima volta" scrive il Corriere dello Sport. Prosegue la caccia al titolo del Milan. Rossoneri avanti, inseguiti da Napoli e Inter. Dopo il ritorno in Champions a 7 anni dall'ultima volta, il tecnico parmigiano insegue anche lo Scudetto con il Milan, che non influirà sul futuro. Chi è stato così tanto in testa (23 volte) ha sempre vinto lo scudetto ma Pioli, rispetto a Inzaghi e Spalletti, non ha esperienza nella corsa Scudetto (Simone Inzaghi nell’anno del Covid fino alla sospensione del torneo lottò con la Juve, Spalletti con la Roma fece altrettanto prima di vincere in Russia).